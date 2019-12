Duidelijkheid ESBL nodig

Nieuws|De Consumentenbond roept de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) op het roer in handen te nemen in de juiste communicatie over de risico’s van het eten van kip. De nVWA is als toezichthouder de aangewezen instantie die consumenten moet voorlichten over de eventuele gezondheidrisico’s hiervan. Er is momenteel grote onrust en onduidelijkheid onder consumenten en bedrijven.

Steeds meer kippenvlees in supermarkten is besmet met ESBL-bacteriën en vrijdag 24 september werd bovendien bekend dat er in Nederland tenminste één sterfgeval aan die ESBL-bacterie te wijten is. De nVWA, opgericht naar aanleiding van de grote voedselschandalen in de jaren ‘90 zoals dioxinekippen en de BSE-crisis, moet nu zijn bestaansrecht als consumentenbeschermer waarmaken. Het is voor consumenten niet duidelijk waar zij terecht kunnen met hun vragen over ESBL. De Consumentenbond zal de komende tijd blijven aandringen op een adequate aanpak van de problematiek en een duidelijk mandaat van de nVWA door de minister van Volksgezondheid.

Ontoereikend

De Consumentenbond heeft eerder meerdere malen aangedrongen op een adequate aanpak zodat besmetting met gevaarlijke ESBL-bacteriën zo spoedig mogelijk wordt teruggedrongen. De aangekondigde maatregelen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn vrijblijvend en ontoereikend. Bovendien vindt de Consumentenbond dat niet de LNV maar de minister van Volksgezondheid hiervoor verantwoordelijk is.

