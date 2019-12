Duidelijkheid over nanodeeltjes snel nodig

Nieuws|De Consumentenbond wil van de Minister van Volksgezondheid (VWS) snel duidelijkheid over de risico's die consumenten lopen door de aanwezigheid van nanodeeltjes in voedingsmiddelen.

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat er, ondanks ontkenningen vanuit de levensmiddelenindustrie, wel degelijk gefabriceerde nanodeeltjes voorkomen in voedingsmiddelen.



Het RIVM heeft ontdekt dat in veel poedervormige levensmiddelen (bijv. koffiecreamer en instant soepen) antiklontermiddelen in nanovorm aanwezig zijn en dat het nog niet mogelijk is om het risico voor de gezondheid van deze nanodeeltjes te bepalen. Deze antiklontermiddelen zijn jaren geleden al toegelaten op de markt, maar bij de toelating is geen rekening gehouden met de nanovorm.

Naar aanleiding van het RIVM-onderzoek en een discussie over toepassingen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) wil de Consumentenbond dat VWS de Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA) snel opdracht geeft een uitspraak te doen of het betreffende antiklontermiddel (siliciumdioxide, E551) uit voorzorg van de markt moet. Ook wil de bond dat er nu snel werk wordt gemaakt van een wettelijke meldingsplicht voor producenten van nanomaterialen. De Tweede Kamer heeft hier al in september 2009 om verzocht maar de regering wacht tot nu toe op de Europese Unie.



Onbekendheid met nanodeeltjes

Nanodeeltjes zijn minuscuul kleine structuren die van nature in veel producten voorkomen, maar tegenwoordig ook door de mens kunnen worden gemaakt. Er is nog veel onbekend over de risico's die sommige gefabriceerde nanodeeltjes opleveren voor de consument. Woensdag 13 oktober organiseert de Consumentenbond een debat over nanotechnologie en de invloed op consumenten. Hier zal onder andere gediscussieerd worden met vertegenwoordigers van VWS en de FNLI over de aanwezigheid van nanodeeltjes in voedingsmiddelen.



Lees ook: