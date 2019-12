Duidelijkheid pensioenfondsen nodig

Nieuws|Pensioenfondsen moeten direct duidelijkheid geven aan werknemers en gepensioneerden over de gevolgen van een eventuele korting op hun pensioenuitkering. De Consumentenbond vindt het onacceptabel dat tienduizenden Nederlanders in onzekerheid verkeren over hun inkomensvoorziening voor de oude dag.

'Pensioenfondsen hebben jarenlang de suggestie gewekt dat het wel goed zat. Het wordt tijd dat consumenten eerlijk geïnformeerd worden. Mensen willen nu weten hoeveel ze gekort worden op hun uitkering, niet pas over een paar maanden' zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. Minister Donner van Sociale Zaken maakt niet bekend om welke pensioenfondsen het gaat en geeft de fondsen tot begin volgend jaar de tijd deelnemers te informeren.

Pensioenoverzicht

De Consumentenbond pleit al jaren voor betere en duidelijke informatieverstrekking aan consumenten over hun pensioen. Sinds 3 jaar krijgen deelnemers het Uniform Pensioen Overzicht, een jaarlijks overzicht van opgebouwde rechten per pensioenfonds. Vanaf 2011 kan iedereen in het Pensioenregister opzoeken wat zijn persoonlijke situatie is. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten hun eigen pensioen berekenen.

