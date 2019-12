Duidelijkheid voor polishouders Quantum Leben nodig

Nieuws|Voor bestaande klanten van Quantum Leben is het onduidelijk of het verkoopverbod dat de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) op 16 augustus 2010 hebben afgekondigd gevolgen voor hen zal hebben. De Liechtensteinse verzekeraar Quantum Leben mag per direct geen nieuwe verzekeringen meer verkopen, omdat de Liechtensteinse toezichthouder heeft geconcludeerd dat onvoldoende duidelijk is of de verzekeraar nog aan de kapitaaleisen kan voldoen. De Consumentenbond heeft bij DNB opheldering gevraagd over de positie van bestaande polishouders in Nederland.