Farmaceuten omzeilen verbod op reclame geneesmiddelen

Uit onderzoek van 'Gezonde scepsis' blijkt dat persberichten van farmaceutische bedrijven vaak ten onrechte niet-feitelijke informatie bevatten. Dit is in strijd met de reclameregels voor receptgeneesmiddelen. Ingrijpen is hard nodig, zo stelt de Consumentenbond.

Publieksreclame voor receptgeneesmiddelen is in Nederland verboden, maar het verbod wordt niet altijd even strikt nageleefd. Dat bleek ook in oktober 2009 toen Tros Radar het fenomeen 'symptoomreclame' onder de loep nam. De Consumentenbond verzamelde destijds bijna 20.000 handtekeningen, die in de vorm van een petitie zijn aangeboden aan minister Klink (Volksgezondheid). Met de petitie pleit de bond voor scherpere en duidelijkere regels voor medicijnreclame en informatie over medicijnen.

Het onderzoek van Gezonde scepsis, onderdeel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, onderstreept wederom dat de industrie creatief gebruik maakt van de grenzen van wat is toegestaan rondom geneesmiddeleninformatie en wat niet.

Databank

De Consumentenbond is voorstander van meer informatie over medicijnen, mits die informatie objectief, volledig en wetenschappelijk onderbouwd is. De informatie kan verstrekt worden via internet. De bond denkt aan een databank die gevuld kan worden door de overheid, de farmaceutische industrie en belangenorganisaties.

