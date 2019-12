Debat over vergroten financieel bewustzijn

Nieuws|Hoe denken Nederlandse politici na de verkiezingen een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het financieel bewustzijn in ons land? Die vraag staat centraal in het Wijzer in Geldzaken debat op 27 mei 2010 in Nieuwspoort. Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, zal de aanwezige politici twee stellingen voorleggen over de taak van de overheid bij het verminderen van het financieel analfabetisme.

Uit verschillende onderzoeken van platform CentiQ, Wijzer in geldzaken en Nibud blijkt dat het financieel inzicht en financieel bewustzijn van consumenten ernstig tekort schiet. Zo hebben veel Nederlanders geen idee wat er per maand aan geld binnen komt en wat er op gaat aan vaste lasten of wat de daadwerkelijke kosten zijn van een lening. Op donderdag 27 mei gaan Mei Li Vos (PvdA), Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA), Frans Weekers (VVD), Ewout Irrgang (SP) en Gerard Schouw (D66) met elkaar in debat over op welke wijze de financiële zelfredzaamheid van Nederlandse burgers vergroot zou moeten worden. Henriëtte Prast (WRR/Universiteit van Tilburg), Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) en Bart Combée (directeur Consumentenbond) zullen inleidingen op debatstellingen verzorgen.

Over CentiQ, Wijzer in geldzaken

CentiQ, Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt 45 organisaties, waaronder de Consumentenbond en het Nibud, die hun krachten bundelen om de consument 'wijzer in geldzaken' te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Platform CentiQ, Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap samenwerken.