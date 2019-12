Financieel voorbereid op kinderen?

Nieuws|De komst van kinderen heeft een grote financiële impact. Ruim 22% van de jonge gezinnen heeft moeite om rond te komen. De Consumentenbond heeft speciaal voor deze jonge gezinnen de minigids Kind&Geld samengesteld met daarin handige financiële tips verdeeld over de verschillende leeftijdsfases van kinderen. Op de Jonge Gezinnenbeurs - van 4 tot en met 7 november in de Jaarbeurs in Utrecht - kunnen bezoekers van de Consumentenbondstand deze gratis minigids afhalen en hun vragen stellen aan financiële experts van de bond.

CentiQ, Wijzer in Geldzaken onderzoekt regelmatig de financiële kennis en behoeften van Nederlanders. Uit deze onderzoeken blijkt dat jonge gezinnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Als partner in het platform Wijzer in Geldzaken wil de Consumentenbond bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van consumenten. De bond publiceert daarom in samenwerking met Wijzer in Geldzaken niet alleen de minigids Kind&Geld, maar ook de minigids Alleenstaande Ouder & Geld. Op www.consumentenbond.nl/greepopjegeld zijn beide brochures te downloaden. Ook is er voor alle jonge ouders allerlei handige informatie (zoals een Geldwijzer) beschikbaar.

























Samenwerkingsverband

Het platform Wijzer in Geldzaken is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond. De doelstelling van het platform is dat consumenten hun financiële beheer beter op orde hebben, nu en met een langetermijnplanning. Met als resultaat dat consumenten zelf actief bezig met hun geldzaken en/of winnen deskundig advies in, om te komen tot weloverwogen financiële beslissingen.