Financiële risico’s openbaar maken

Nieuws|Toezichthouders AFM en DNB moeten publiekelijk de discussie aangaan over risico's die zij signaleren, bijvoorbeeld als er een bank dreigt om te vallen of hypotheekadviezen die niet deugen. Uit het onderzoek van de Consumentenbond naar financieel toezichthouders blijkt dat 74% van de Nederlandse consumenten het eens is met deze stelling. Tijdens het Debat Financieel Toezicht op donderdag 9 september 2010 zal hierover met afgevaardigden uit de sector gediscussieerd worden. Het debat start om 20:00 uur en zal live te zien zijn via www.consumentenbond.nl/financieeltoezicht.