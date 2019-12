Totale kosten flitslening moeten aan banden

Minister Bos bereidt wetgeving voor die de woekerrentes op flitsleningen moet inperken. Als de bemiddelingskosten die betaald moeten worden voor het afsluiten van zo'n lening, niet binnen deze nieuwe regelgeving vallen, kunnen de aanbieders van flitsleningen ongestoord doorgaan met het uitmelken van consumenten.

Buitensporig

Bij flitsleningen wordt bijvoorbeeld een lening beloofd van €750 in vijf minuten. De bijbehorende rentepercentages lijken over de korte tijd redelijk. De effectieve rente op jaarbasis loopt echter al in de honderden procenten. Daarnaast brengen de aanbieders van dit soort leningen behandelingskosten in rekening. Dit maakt dat de totale kosten oplopen tot buitensporige proporties.