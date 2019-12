Gezondheidszorgdebat over ‘Grenzen aan de solidariteit’

Nieuws|Willen jonge, gezonde consumenten meebetalen aan de zorg voor ouderen? Worden in de toekomst zieken af gerekend op leefstijl of leeftijd? Over deze vragen organiseren de Consumentenbond en het Ministerie van VWS op 28 juni 2010 het debat ‘Grenzen aan de solidariteit in de zorg’ in Sociëteit De Witte in Den Haag. De Consumentenbond zal daar ook de uitkomsten van het onderzoek naar het solidariteitsgevoel in Nederland presenteren.