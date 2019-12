Gratis spreekuur veilig internet

Nieuws|Vrijdagmiddag 15 oktober organiseert de Consumentenbond een spreekuur speciaal voor consumenten met vragen over veilig internet. Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat drie kwart van de deelnemers zich in het algemeen veilig voelt op internet, maar bij een aantal concrete kennisvragen blijkt er nogal wat te schorten aan de vermeende kennis. Om deze reden heeft de bond vrijdagmiddag voor alle consumenten experts ingezet om één op één vragen te beantwoorden. Deze dienst is gratis.

Consumenten die hun vragen over veilig internet telefonisch willen stellen, kunnen zich hier aanmelden. Opgeven kan tot 15 oktober 13:00 uur. Direct chatten met experts is ook mogelijk. Consumenten kunnen hun interesse hiervoor aangeven. Chatten met experts kan tussen 13:00 uur en 15:00 uur.

Campagne voor veilig internetten

De Consumentenbond is in juli een campagne gestart om een jaar lang consumenten te helpen zich op het internet beter te beschermen. Op deze website worden ook vragen over draadloze netwerken, virussen en beveiliging beantwoord door experts en bezoekers. Daarnaast zijn er lijsten met tips, informatie over veilig internet, quizes en meer handige wetenswaardigheden op te vinden. Meer informatie: www.laatjeniethacken.nl.