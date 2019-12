Harde afspraken zoutreductie nodig

In landen als Groot-Brittanniƫ en Finland blijkt dat concrete afspraken of wettelijke maatregelen veel beter werken dan de zelfregulering in Nederland. Ondanks jarenlange pleidooien van de Consumentenbond en de Hartstichting heeft alleen de broodsector concrete resultaten geboekt met zoutreductie. De bakkerijsector heeft het Ministerie zelf gevraagd om wettelijke beperkingen aan de hoeveelheid zout in brood te stellen, en dat werkt! In de meeste andere productgroepen is de hoeveelheid zout juist gestegen, zo blijkt uit onderzoek van de bond in oktober 2009.

Hartinfarcten en beroertes

De overheid roept bedrijven al jaren op om vrijwillig het gehalte aan overtollig zout in producten te verlagen. Zonder dat consumenten dit weten, zit er onnodig veel zout in producten, wat jaarlijks duizenden hartinfarcten en beroertes met fatale afloop veroorzaakt. Met zijn oproep reageerde minister Klink op de resultaten van een onderzoek van de Voedsel en Warenautoriteit op 9 juli 2010.