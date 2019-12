Hoger beroep in zaak Reader’s Digest

Nieuws|De Consumentenbond gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over een reclamecampagne van Reader's Digest. Volgens de bond verleidt Reader's Digest consumenten om mee te doen aan een prijzenfestival, zonder daarbij voldoende duidelijk te maken dat het om reclame voor een abonnement gaat. Volgens de RCC is de reclame niet misleidend.

Consumenten kregen een e-mail waarin werd gevraagd om naar de website van Reader's Digest te komen omdat ze mogelijk een grote prijs hadden gewonnen. Eenmaal op de website bleek dat het ging om een abonnement op een tijdschrift. De Consumentenbond vindt dit misleiding, maar de RCC gaf de bond ongelijk.

Signalen

De Consumentenbond diende de klacht in bij de RCC aan de hand van signalen van leden. 'We krijgen steeds vaker klachten van consumenten die vastzitten aan een product of dienst terwijl ze denken dat ze slechts meedoen aan een prijzenfestival. Voor die consumenten willen we graag opkomen', aldus directeur Bart Combée van de Consumentenbond.