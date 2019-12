Hygiëne restaurants openbaar

Nieuws|Er moet in Nederland een systeem komen waarbij consumenten aan de deur kunnen zien of een restaurant een schone keuken heeft. De Consumentenbond pleit voor stickers op de deur zodat meteen duidelijk is of een restaurant schoon is of niet. Consumenten kunnen dat dan mee laten wegen in hun keuze en het stimuleert bedrijven om hygiënischer te werken. Dat bepleitte directeur Bart Combée recentelijk in RTL Nieuws.

Voor consumenten is het belangrijk om te weten of een restaurant hygiënisch werkt of niet. Nu is deze informatie onvoldoende toegankelijk en vaak onvolledig, terwijl uit een peiling van de bond blijkt dat 98% van de respondenten deze informatie wel wil weten. Bart Combée directeur Consumentenbond: 'De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) moet meer doen om de informatie over hygiëne openbaar te maken. Nu weet alleen de inspecteur van de nVWA waar hij 's avonds beter wel of niet kan gaan eten. Voor de restaurants is een stickersysteem een stimulans om schoner te werken. Een slechte beoordeling werkt beter dan een waarschuwing'.

Buitenland

In New York is een dergelijk systeem succesvol, zo liet RTL Nieuws onlangs weten. Ook in Denemarken en Groot-Brittannië kunnen consumenten aan de deur zien of een restaurant aan de de hygiëne-eisen voldoet.