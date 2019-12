Klant centraal bij tussenpersonen

Adfiz heeft een aantal concrete ideeën om in plaats van verkopers meer als adviseurs in dienst van klanten te gaan werken. Adfiz wil bijvoorbeeld producten van aanbieders gaan beoordelen op de risico's voor de klant en op de toegevoegde waarde. Voor consumenten is het belangrijk dat er veel meer duidelijkheid komt over de rolverdeling van tussenpersoon en aanbieder van financiële producten. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk en bij wie ligt de zorgplicht als het contract eenmaal getekend is?

Transparantie

De Consumentenbond zet zich al lange tijd in voor financieel adviseurs die de klant centraal stellen en het advies als uitgangspunt kiezen in plaats van verkoop of bemiddeling. Duidelijkheid over kosten en provisie draagt hieraan bij, maar ook duidelijkheid over wat je wel en niet mag verwachten van je adviseur.