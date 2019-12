Klanten tevreden over banken

De ASN Bank haalt met een eindscore van 7,9 het hoogste cijfer. De SNS Bank scoort met een 6,8 het laagst. Klanten van de SNS Bank zijn met name ontevreden over de hoge bankkosten in verhouding tot de geboden diensten. Van alle onderzochte onderdelen kan de klantenservice van sommige banken wel beter, vindt de Consumentenbond. Bijna een kwart van de respondenten die de afgelopen drie jaar contact hadden met hun bank, was hier niet tevreden over.

Totaaloverzicht banken

Op de site van de Consumentenbond kunnen consumenten in één oogopslag zien hoe banken scoren op kosten voor betaalpakketten, service en internetbankieren. Twee keer per jaar zal de bond de ervaringen van klanten met hun bank peilen. Consumenten die aan deze bankenmonitor mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij het testpanel van de Consumentenbond.

