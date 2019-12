Koerswijzigingen incalculeren in reissom

Touroperators berekenen zo de onvoordelige stand van de dollar door aan hun klanten. De bond roept de reisbranche op hun werkwijze aan te passen en gaat bij de ANVR pleiten voor aanpassing van de regels.

Touroperators hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen door te berekenen. 'Wisselkoersen behoren tot het ondernemersrisico van reisorganisaties en mogen niet worden doorberekend aan consumenten. Een prijsverlaging door een koerswijziging gaat ook nooit terug naar de klant', aldus Bart Combée van de Consumentenbond.

Regels

Op grond van de algemene voorwaarden van de ANVR mag de touroperator voor reizen naar bestemmingen buiten Europa de reissom tot 6 weken voor vertrek (of 20 dagen als de reissom nog niet is betaald) verhogen als er veranderingen zijn in vervoerskosten, belastingen en heffingen of wisselkoersen.

Touroperators moeten de verhoging wel uitleggen. Consumenten zijn niet verplicht een prijsverhoging te accepteren. Wijst een consument de verhoging af dan heeft de touroperator het recht om de reis te annuleren. Bij een eventuele verlaging van kosten moet de touroperator de reissom ook verlagen.