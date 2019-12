Krachtiger optreden tegen voedselbacteriën

Nieuws|De Consumentenbond en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roepen in een brief minister Klink van Volksgezondheid (VWS) op tot daadkrachtig optreden tegen de ESBL-bacterie op vlees. De minister moet ingrijpen en er voor zorgen dat boeren minder antibiotica gaan gebruiken in hun bedrijf.