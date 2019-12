Kwaliteit kankerzorg moet openbaar

Nieuws|Uit het KWF-rapport 'Kwaliteit van de kankerzorg in Nederland' blijkt dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van de verschillende ziekenhuizen. De Consumentenbond pleit ervoor dat deze resultaten niet alleen bij de werkgroep van KWF Kankerbestrijding bekend zijn, maar ook bij consumenten. Op de site van de Consumentenbond is meer informatie te vinden over ziekenhuiszorg bij onder meer borst- en blaaskanker.

Uit het rapport van KWF blijkt dat patiƫnten met dikkedarmkanker in bepaalde ziekenhuizen twee keer meer kans hebben om na de operatie te overlijden dan in andere ziekenhuizen. Ook zijn er grote verschillen door de aanwezigheid van bepaalde apparatuur of behandelingen. Consumenten weten alleen niet om welke ziekenhuizen het gaat.

KWF Kankerbestrijding wil met een plan komen om in vier jaar tot meer specialisatie te komen. De Consumentenbond is hier een voorstander van. Wat de bond betreft begint dit plan met meer transparantie. Wanneer consumenten weten dat behandeling van kanker in het ene ziekenhuis betere resultaten geeft dat in het andere, ontstaat de gewenste concentratie vanzelf.

