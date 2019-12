Led, nog even niet

Consumenten kunnen op dit moment beter spaarlampen kopen en wachten tot de techniek van led-lampen sterk is verbeterd en de prijs flink is gedaald. De complete test van led-lampen is terug te lezen in de Consumentengids van februari 2010 en op de website van de Consumentenbond.

De Philips Econic heeft het hoogste rendement van deze ledlampen, redelijk tot goed. Albert Heijn en Pharox claimen dat de lichtopbrengst van hun 6W led vergelijkbaar is met een gloeilamp van 60W, maar een vergelijking met een gloeilamp van 25 watt is reëler. De besparingen van de meeste led-lampen zijn lager dan op de verpakking wordt beloofd. De lamp van Gamma scoort echt onder de maat. Een aantal testlampen van de Gamma ging al binnen enkele weken stuk. Ook de kleurweergave is slechter dan van spaarlampen, die niet bekend staan om hun warme uitstraling.

De kleurweergave van led-lampen kan flink beter zijn dan van spaarlampen, maar is nog niet op het niveau van gloeilampen. Led-lampen starten wel direct op, dus zijn veel sneller dan spaarlampen. Het positieve imago maken ze echter nog niet op alle fronten waar op dit moment. Een goede spaarlamp is zuiniger en goedkoper in gebruik dan deze led-lampen. De investering van minstens €25 is over een tijdje beter besteed dan nu.

van de Consumentenbond over led-lampen staat op youtube.