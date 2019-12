Leefstijl geen basis voor zorgpremie

Nieuws|De Consumentenbond ziet niets in de voorstellen van de Raad voor Gezondheid en Zorg (RVZ) om premieverschillen voor de zorgverzekering mogelijk te maken op grond van leefstijl. Het voorstel druist in tegen de solidariteit, op basis van gezondheid, leeftijd en inkomen waarop het Nederlandse zorgstel is gebaseerd. De omgeving is van grote invloed op gezond gedrag van consumenten. Echter, causale verbanden tussen consumentengedrag en zorgbehoefte zijn volgens de Bond niet een op een te maken.

Uitvoering

Naast principiële heeft de bond ook praktische bezwaren. Er is uiteraard een relatie tussen leefstijl en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, maar het verband is niet dusdanig causaal dat je mensen erop af kunt rekenen. Hoe compenseert een uur hardlopen bij een 60-tig jarige een calorierijk dieet? De uitvoering van de maatregel en de handhaving op het gewenste gedrag zijn onmogelijk en druist in tegen de soevereiniteit van de consument. Moet de huisarts de verzekeraar berichten wanneer een patiënt toch weer is gaan roken?



Gezonde voeding

De echte oplossing voor de verbetering van de leefstijl zit in het makkelijker maken van het kiezen voor gezond voedsel. De Consumentenbond pleit daarom al jaren voor één overkoepelend systeem: het verkeerslichtsysteem. Daarbij krijgen alle producten op de voorkant van de verpakking 'verkeerslichten' waarmee wordt aangegeven of een product veel of weinig verzadigd vet, suiker, zout en calorieën bevat. Daarnaast is een breed pakket aan maatregelen nodig om een gezonde omgeving te creëren. Het zou goed zijn als de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerst op dit gebied zou doorpakken.