Luchtvaartmaatschappijen moeten uitbetalen bij vertraging

Nieuws|Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om compensatie te betalen aan passagiers bij meer dan drie uur vertraging. De Rechtbank Den Haag kwam tot dit oordeel in een zaak tegen ArkeFly en bekrachtigt hiermee een uitspraak van het Europese Hof in november 2009. De Consumentenbond roept alle luchtvaartmaatschappijen die passagiers ten onrechte geen compensatie hebben gegeven op dit alsnog te doen en verzoekt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) handhavend op te treden als maatschappijen blijven weigeren compensatie uit te betalen.

De Consumentenbond kreeg de afgelopen tijd meldingen van consumenten waaruit bleek dat ook transavia.com en Martinair compensatie weigeren te geven met het argument dat deze regels niet in Nederland gelden. De bond eist dat transavia.com en Martinair de uitspraken van het Europese Hof en de Nederlandse rechter naleven. Als de twee vliegmaatschappijen blijven weigeren consumenten te compenseren, stapt de Consumentenbond naar de IVW. De IVW kan boetes uitdelen aan luchtvaartmaatschappijen die de passagiersrechten overtreden.

Europese regels

De regels voor compensatie bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging zijn vastgelegd in een Europese Verordening. Het recht op compensatie bij vertraging is in november 2009 vastgesteld door het Europese Hof van Justitie. ArkeFly vocht de geldigheid hiervan aan, maar kreeg ongelijk.