Maak namen vieze restaurants bekend

Het is voor consumenten onduidelijk of de gesloten restaurants inmiddels aan de hygiënenormen voldoen en of ze weer open zijn. Naast het openbaar maken van hygiënegegevens pleit de Consumentenbond voor een stickersysteem waarbij consumenten aan de deur kunnen zien of een restaurant hygiënisch werkt. In Denemarken en Engeland is een dergelijk systeem succesvol gebleken.

Stimulans

Consumenten hebben volgens de bond het recht te weten of het restaurant waar zij eten een schone keuken heeft. Nu weet alleen de inspecteur van de nVWA waar hij wel of niet een schone keuken treft. Daarnaast stimuleert openbaarmaking van gegevens bedrijven om hygiënischer te werken.