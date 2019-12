Meer wettelijke maatregelen nodig voor veilige financiële producten

Nieuws|Naast een verbod op provisies voor ingewikkelde financiële producten zal aanvullende regelgeving nodig zijn om misstanden in de financiële sector te voorkomen. De Consumentenbond vindt het voorgenomen verbod van minister de Jager van Financiën veelbelovend, maar er moeten meer garanties voor consumenten komen voor een werkelijk onafhankelijk en kwalitatief goed financieel advies. Volgens de bond moet de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een grotere rol krijgen om hiervoor te zorgen.

Het verbod op provisies prikkelt adviseurs minder om te dure en onnodig ingewikkelde financiële producten te verkopen aan consumenten. 'Het verbod is een stap in de goede richting', zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond, 'maar consumenten hebben nog geen garantie op integer gedrag van de adviseur, met wie ze nu rechtstreeks zaken gaan doen'. De Consumentenbond en de AFM ontvangen signalen van onredelijk hoge kosten die sommige adviseurs daarbij aftroggelen bij klanten. 'Consumenten moeten er van op aan kunnen dat zij te maken hebben met een onafhankelijke adviseur die het beste product selecteert voor een redelijke prijs. Voor deze garantie zijn meer wettelijke maatregelen nodig dan alleen het verbod op provisies'.

Landelijk personenregister

Naast wettelijke mogelijkheden om prijsexcessen aan te pakken moeten financieel adviseurs die niet integer handelen sneller gepakt en gestraft worden. Een landelijke openbaar personenregister voor iedereen in de financiële sector die contact heeft met klanten, is daarvoor hard nodig. Adviseurs en medewerkers van aanbieders die de fout ingaan worden dan geschorst of permanent verwijderd uit het register.

