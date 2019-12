Medicatieveiligheid moet en kan beter

Nieuws|Uit een enquête van de Consumentenbond onder verpleegkundigen blijkt dat medicatieveiligheid beter kan en de werkdruk soms ontoelaatbaar hoog is. De bond waarschuwt voor de grote kans op medicatiefouten. Iets minder dan de helft van de 406 respondenten zegt in 2010 zelf betrokken te zijn geweest bij zo'n fout. Maar liefst de helft van hen zegt dit zelfs maandelijks mee te maken.

De Consumentenbond uit haar zorgen over de uitkomsten en pleit voor meer openheid over de fouten die worden gemaakt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "het melden van incidenten gebeurt nog veel te weinig terwijl dit de enige manier is om te leren. Fouten moeten geregistreerd worden en niet alleen intern, maar ook met patiënten bespreekbaar gemaakt worden. Daar heeft de patiënt recht op". Opvallende uitkomst is dat veel verpleegkundigen aangeven dat veel medicatiefouten ontstaan door personeel met te weinig ervaring, zoals artsen in opleiding en invalkrachten.

Afkeuring beroepsvereniging

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) herkent de uitkomsten van de enquête en keurt het af dat medicatie regelmatig wordt uitgedeeld door leerling-verpleegkundigen zonder begeleiding. Het is voor de tweede keer dat de Consumentenbond verpleegkundigen naar hun ervaringen vraagt. Zij zijn vaak de oren en ogen van de arts én patiënten. Daarom is het belangrijk om hun ervaringen te horen.

Alle uitkomsten van de enquête zijn te lezen in de Consumentengids van oktober.