Meer inzicht in pensioen

Nieuws|Consumenten die ongerust zijn over de hoogte van hun pensioen kunnen de komende twee weken voor uitgebreide informatie terecht op de website van de Consumentenbond. Met behulp van een online pensioenmodule krijgen consumenten in 4 stappen inzicht in de financiƫle situatie op het moment dat ze met pensioen gaan. Op de site staan ook diverse mogelijkheden om een eventueel pensioentekort aan te vullen.