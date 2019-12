Nieuws|De Consumentenbond ontvangt opvallende meldingen over Toptijdschriften. Leden van de bond klagen onder meer dat de prijs van hun tijdschriftabonnement is verdubbeld. De Consumentenbond gaat met Toptijdschriften in gesprek om de problemen aan te pakken.

Toptijdschriften geeft onder meer bladen uit als Moestuin, Horsimo en Body + Mind. Deze bladen werden eerst uitgegeven door Publicforce. Bij Publicforce kostte een abonnement €19,95 per jaar. De bond heeft van leden meldingen ontvangen dat de prijs van hun abonnement is verhoogd naar €39,95. Volgens de leden was die prijsverhoging niet aangekondigd, Toptijdschriften stelt dat dit wel op de juiste manier is gedaan.

Consumentenrecht

Tevens heeft Toptijdschriften een aantal opvallende bedingen in hun algemene voorwaarden staan. Toptijdschriften heeft bij de Consumentenbond aangegeven de problemen op te willen lossen. Zo is inmiddels afgesproken dat opzeggen ook schriftelijk kan in plaats van alleen aangetekend.

Oplossing klachten Toptijdschriften

Toptijdschriften (voorheen Publiforce) heeft aan de Consumentenbond toegezegd de klachten die er nu over het tijdschriftenbedrijf zijn, snel en doeltreffend op te gaan lossen. Klachten kunnen gemeld worden via www.consumentenbond.nl/toptijdschriften. De Consumentenbond stuurt de klachten door naar Toptijdschriften en zal de afwikkeling ervan volgen. Lees het volledige nieuwsbericht 'oplossing klachten Toptijdschriften'.