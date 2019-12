Meldplicht datalekken bepleit op ministerie

De meldplicht moet bedrijven en overheden die persoonlijke gegevens bewaren verplichten om diefstal of verlies van privégegevens te melden aan consumenten. Vaak worden dergelijk incidenten geheim gehouden. Het melden is onderdeel van nieuwe wetsvoorstellen op het gebied van telecommunicatie. De Consumentenbond ziet ook veel positieve elementen voor consumenten in het wetsvoorstel, zoals duidelijke telecomcontracten, meer transparantie van tarieven, makkelijker overstappen en maatregelen op het gebied van privacybescherming.

Open karakter

Internet is voor iedereen toegankelijk, dit open karakter is van groot belang en een belangrijke reden waarom internet zo'n succesvol communicatiemedium is geworden. De Consumentenbond vindt het daarom een publieke taak om dit te handhaven en waar nodig te beschermen.