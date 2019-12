Meldpunt bankpassen geopend

Nieuws|Bankpassen die niet werken of veel te snel kapot gaan, zijn een grote ergernis voor consumenten, zeker als er ook nog eens geld voor moet worden betaald. De Consumentenbond ontvangt dagelijks meldingen over slecht functionerende passen en opent het meldpunt Bankpassen om een beter beeld te krijgen van de problemen.

In 2 jaar tijd kwamen er 1600 klachten binnen over banken bij de afdeling Service & Advies van de Consumentenbond. Gammele bankpassen is daarbij een veelvuldig gehoord onderwerp. Welke banken leveren de slechtste passen, wat zijn de meest voorkomende problemen en hoe gaan banken daarmee om? Consumenten kunnen negatieve ervaringen met hun bankpas de komende maand achterlaten op het Meldpunt Bankpassen.

Kosten nieuwe pas

Banken hanteren een verschillend beleid als een pas eerder dan de verwachte einddatum kapot gaat. ING brengt €7,50 in rekening, Fortis en ABN Amro doen dat alleen als een bankpas twee keer in één jaar tijd kapot gaat. De Consumentenbond vindt dat alle banken een pas met een kapotte magneetstrip of chip kosteloos moeten vervangen als de klant hier zorgvuldig mee om is gegaan.