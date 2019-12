Miljoen bezoekers op YouTube-kanaal Consumentenbond

Op www.youtube.com/consumentenbond kunnen bezoekers bijna 300 filmpjes bekijken. Zoals de populaire serie 'Gouwe Ouwe' maar ook reviews en video's over hoe producten getest worden. Iedereen kan gratis abonnee worden van het YouTube-kanaal van de Consumentenbond.

waarin de 86-jarige meneer Strubbe enthousiast vertelt over zijn iPad is een regelrechte hit op internet. In deze 'Gouwe Ouwe'-serie vertellen leden van de Consumentenbond over apparaten die ze al vele jaren dagelijks gebruiken en die nog prima werken. Op woensdag 27 oktober was de bewuste video het meest bekeken filmpje op YouTube.nl en het meest doorgestuurde item op Twitter. Vanwege zijn populariteit is het filmpje nu ook in het Engels beschikbaar.

Consumentenbond App

Met Consumentenbond Video kunnen iPad-bezitters door de YouTube-filmpjes zappen. De applicatie geeft toegang tot video´s van de bond en andere internationale consumentenorganisaties.

Op dit moment zijn er ruim 150 video's beschikbaar die onderzoeken laten zien, uiteenlopend van afwasbare toetsenborden tot LED-lampen.