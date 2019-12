Namen uitgeschreven orthodontisten openbaar

Nieuws|De namen van 160 orthodontisten die zich de afgelopen tijd hebben laten registreren als tandarts, moeten openbaar worden. Zo kan de consument makkelijker kijken of zijn of haar orthodontist ten onrechte deze titel voert. De Consumentenbond gaat deze lijst opvragen bij de toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast gaat de bond zich voor consumenten die misleid zijn inzetten om het teveel betaalde geld terug te krijgen.

Uit onderzoek van toezichthouder NZa blijkt dat 160 orthodontisten zich de afgelopen tijd hebben laten uitschrijven uit het specialistenregister om zich als tandarts te laten registreren. Via deze papieren constructie kunnen ze voor exact dezelfde beugelbehandelingen hogere tarieven in rekening brengen. Dit mag. Wat echter niet mag is het misleiden van consumenten door zich ten onrechte orthodontist te blijven noemen. De uitgeschreven orthodontisten krijgen nog twee maanden de tijd om hun leven te beteren. Dat is lang als je bedenkt dat het Financieel Dagblad begin maart al verslag deed van de strafbare praktijken die sommige 'orthodontisten' hanteren.

BIG-register

In de strijd tegen deze praktijken roept de toezichthouder consumenten op om waakzaam te zijn en eventuele verdachte praktijken te melden. Consumenten kunnen echter helemaal niet zo makkelijk controleren of een orthodontist wel als zodanig geregistreerd staat. Het BIG-register is bij veel consumenten niet bekend en er zijn veel gegevens nodig voor een succesvolle zoekactie.