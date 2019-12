Nanotechnologie, kun je dat eten?

Nieuws|Met nanotechnologie worden nieuwe materialen en systemen ontwikkeld met unieke eigenschappen en functies. Een techniek met ongekende, maar ook onbekende mogelijkheden. Een overheidscommissie gaat daarom over de vernieuwende technologie een landelijke discussie op gang brengen. De Consumentenbond wil consumenten bij deze discussie betrekken en roept geïnteresseerden op een nano-vragenlijst in te vullen.

De overheid steekt veel geld in de ontwikkeling van nanotechnologie, volgens wetenschap en bedrijfsleven dé technologische belofte voor de toekomst. Maar wat is het eigenlijk? Welke producten bevatten (al) nanodeeltjes? Wat zijn de lange-termijneffecten? Omdat de technologie mogelijk grote gevolgen heeft voor consumenten, wil de Consumentenbond graag uw mening weten. Vul daarom hier de vragenlijst in. De uitkomsten gebruikt de Consumentenbond bij het bepalen van haar standpunt over nanotechnologie.



Toepassingsmogelijkheden

Informatie over de techniek en toepassingsmogelijkheden van nanotechnologie is te vinden op www.consumentenbond.nl/nanotechnologie. Daar kunt u op het forum ook meediscussiëren over het onderwerp.