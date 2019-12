Natuals voortaan duidelijker over vervolgzendingen

Nieuws|Natuals zal zijn klanten in het vervolg duidelijker informeren over het annuleren van vervolgzendingen en bestaande klachten oplossen. Dit is het resultaat van overleg tussen de Consumentenbond en Natuals. De bond kreeg de laatste tijd geregeld klachten over dit bedrijf, dat vitaminepreparaten verkoopt via telefonische verkoop en via hun internetsite.

De vitamineverkoper biedt een proefpakket aan tegen een gereduceerde prijs, maar als consumenten niet binnen drie weken na ontvangst van dit proefpakket annuleren, ontvangen zij automatisch een vervolgzending met daarin supplementen voor drie maanden. In overleg met de Consumentenbond heeft Natuals de problemen inmiddels grotendeels opgelost door de tekst in de brief bij het proefpakket aan te passen.

Openstaande klachten

Natuals heeft toegezegd nog openstaande klachten zo goed mogelijk op te zullen lossen. Consumenten kunnen rechtstreeks contact opnemen met Natuals via e-mail info@natuals.com of via telefoonnummer 0900 - 333 22 00 (€ 0,10 per minuut).