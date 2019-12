Neckermann moet televisie leveren

Nieuws|Neckermann moet bestelde televisies uit de WK-actie gewoon leveren en mag zich niet verschuilen achter zijn voorwaarden. Het bedrijf wilde de tv's niet leveren, omdat er volgens hen sprake was van een foute prijs op de website. De televisie werd aangeboden voor 347 euro, terwijl de prijs ruim 600 euro had moeten zijn. Inmiddels heeft Neckermann beloofd alle bestellingen alsnog te leveren tegen de scherpe prijs. De Consumentenbond zal er op toe zien dat Neckermann zijn toezeggingen waar maakt.

De Consumentenbond kreeg de afgelopen dagen meldingen van consumenten die een bestelling voor een LCD-tv bij Neckerman geannuleerd zagen worden. Deze handelwijze van Neckermann is in strijd met de wet. Alleen als sprake is van een kennelijke vergissing mag een bestelling worden geannuleerd. 347 euro voor een LCD-tv is scherp, maar niet zo scherp dat consumenten een fout hadden moeten vermoeden. 'Consumenten moeten kunnen vertrouwen op prijzen die op websites worden aangegeven, anders wordt het onmogelijk om een goede prijsvergelijking te maken. Ik verwacht dat Neckermann zijn best doet om voor de wedstrijden van het Nederlands elftal komende week de televisies te bezorgen,' aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

Lees ook: