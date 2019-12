Online fraude moeilijk herkenbaar

Nieuws|Bijna alle Nederlandse consumenten bankieren via internet, maar weten online fraude slecht te herkennen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar de wijze waarop consumenten hun geldzaken beheren en controleren. De Consumentenbond biedt daarom in zijn campagne tips om online fraude beter te herkennen om het daarmee te kunnen voorkomen.

Bijna een kwart van de mensen is wel eens benaderd geweest in een poging tot fraude of oplichting bij internetbankieren en online betalen. Slechts 6% heeft daadwerkelijk gereageerd op de frauduleuze oproepen. Zij verstrekten persoonlijke gegevens zoals de pincode, rekeningnummer of TAN-codes via de e-mail. Het merendeel heeft opvallend genoeg nooit actie ondernomen richting bank of politie. Het percentage daadwerkelijke slachtoffers is gelukkig niet groot gezien de grote toename van bankieren en winkelen op internet: 97% internetbankiert.

Vrouwen wantrouwiger

Voor online aankopen is iDeal het populairst, 75% van de consumenten betaalt hiermee, gevolgd door betaling achteraf, automatisch incasso. Consumenten gebruiken de creditcard vaak bij bestellingen van buitenlandse sites. Vrouwen lijken wantrouwiger te zijn dan mannen en betalen vaker via betaling achteraf met een overschrijving.

Ondanks de toename van internetbankieren controleert maar liefst een kwart van de mensen niet goed of het webadres bij het afrekenen wel veilig is en begint met https. Bijna 30% controleert niet of bijvoorbeeld de naam van de bank wel juist gespeld is bij het internetbankieren. En de helft van de ondervraagden weet niet of zij überhaupt een valse email van de bank kunnen herkennen.

'Juist om te voorkomen dat internetfraude meer slachtoffers maakt, kunnen consumenten op onze website laatjeniethacken.nl een quiz spelen om te zien of zij deze vormen van internetfraude goed herkenen. Het blijkt lastig om echte websites en mails van namaak te onderscheiden. Consumenten kunnen daardoor gemakkelijk slachtoffer worden van online fraude' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Daarom staan er op de website ook tips om fraude te herkennen. Alle consumenten kunnen hier hun voordeel mee doen'.

Laatjeniethacken.nl

De actiewebsite laatjeniethacken.nl staat vanaf 16 november in het teken van veilig online kopen. Phishing, veilige webshops en ‘proletarisch webwinkelen’ krijgen deze week extra aandacht op de website voor veilig internetgebruik.

Naast een quiz over phishing zijn er tips, checklijsten, video’s en informatie van experts en andere internetgebruikers op te vinden. Het volledige artikel over online fraude en online machtigingen staat in de GeldGids van december 2010.