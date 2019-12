Open brief aan Paars-plus onderhandelaars

Nieuws|De Consumentenbond roept de fractievoorzitters die momenteel spreken over een 'paars-plus' kabinet op om in hun onderhandelingen de rol en positie van de consumenten niet te vergeten. Er zijn drie terreinen waar de bond extra aandacht vraagt voor de rol van consumenten: de financiële sector, de zorgsector en de bescherming van consumenten in de online wereld.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We vragen aan de fractievoorzitters een einde te maken aan de excessen in de financiële dienstverlening. Het publieke belang moet voorop komen te staan. Hiervoor is strenger toezicht een vereiste.' De Consumentenbond vindt het in de zorg essentieel dat toegang en kwaliteit gewaarborgd wordt. Daarom roept de bond de onderhandelaars op juist daarop te letten en niet alleen op de hoeveelheid euro's die in de zorg bezuinigd moet worden. Zo wil de bond dat consumenten geen eigen bijdrage voor de huisarts betalen, ook niet via het eigen risico. Privacy in de digitale wereld is het derde punt. De bond wil een hoge prioriteit voor een open internet waarin privacy van de consument gewaarborgd is.

Centrale rol consumenten

De politieke partijen die onderhandelen geven in hun programma de consument een centrale rol. Bart Combée: 'Ik verwacht dat in een compact regeerakkoord de partijen snel kunnen komen tot een aantal maatregelen die de consument vooruit helpt, bijvoorbeeld nadruk op privacy en beter financieel toezicht.'