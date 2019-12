Oproep aan minister voor beëindigen hoge hypotheekrentes

Nieuws|De Consumentenbond vraagt aan minister De Jager van Financiën een einde te maken aan de onnodig hoge hypotheekrentes. Uit meerdere onderzoeken van de Consumentenbond blijkt dat hypotheekrentes onverminderd hoog blijven. De komende jaren kan het oneigenlijke voordeel voor de banken oplopen tot € 2,5 miljard per jaar, ten koste van de consument. De Consumentenbond licht haar analyse toe in de brief aan de minister.

Volgens de Consumentenbond is een ingrijpen van de minister nodig, omdat er nauwelijks marktwerking is. Directeur Consumentenbond Bart Combée: 'Hypotheekverstrekkers hebben in de huidige marktsituatie geen prikkel om te concurreren op de prijs en de consument is daar de dupe van. Alleen de minister kan deze situatie beëindigen, door met hypotheekverstrekkers afspraken te maken'.

Kredietcrisis

Hypotheekverstrekkers noemen de kredietcrisis als reden voor de hoge marges. Zij zouden onder andere minder makkelijk aan geld kunnen komen, meer risico lopen en hoge spaarrentes moeten geven. In de brief aan de minister licht de Consumentenbond toe waarom deze en andere argumenten niet kloppen.