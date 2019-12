Opta onderzoekt vermoedelijke overtreding Telfort alsnog

Nieuws|Na aandringen van de Consumentenbond start toezichthouder Opta alsnog een onderzoek naar de manier waarop Telfort vorig jaar klanten van Compuserve heeft overgenomen. Volgens de Consumentenbond heeft Telfort deze klanten bij de overname ten onrechte niet geïnformeerd over het feit dat Telfort, in tegenstelling tot Compuserve, een starttarief rekent voor vast-bellen. Opta weigerde in eerste instantie vast te stellen of Telfort in overtreding was. Hiertegen heeft de Consumentenbond met succes bezwaar gemaakt bij de toezichthouder.

Telfort betaalde, na het indienen van een handhavingverzoek door de Consumentenbond, de klanten die hun contract wilden opzeggen naar aanleiding van de wijziging terug. Hierdoor vond Opta het niet nodig om vast te stellen of Telfort de Telecommunicatiewet had overtreden. De Consumentenbond is het hiermee oneens. Voor de bond is van belang dat de toezichthouder vaststelt of de Telecommunicatiewet is overtreden.

Wettelijke verplichting

Begin 2010 ontving de Consumentenbond klachten van voormalige Compuserve-klanten. Na de overname door Telfort moest ineens een starttarief voor vast-bellen worden betaald terwijl vooraf aan de klanten was gemeld dat door de overgang niets zou veranderen. Het is wettelijk verplicht dat consumenten geïnformeerd worden over wijzigingen in hun nadeel. De klanten hebben het recht hun abonnement dan kosteloos te beëindigen.

