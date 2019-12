Europese Commissie onderzoekt overstappen bank

Nieuws|De Europese Commissie (EC) roept consumenten op om via een vragenlijst hun ervaringen met het overstappen van bank kenbaar te maken. De regels hiervoor werden in 2008 voor heel Europa vastgelegd, de banken in Nederland introduceerden al in 2004 hun overstapservice. De EC wil nu graag weten hoe het overstappen van bank consumenten vergaat.

In januari 2010 publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar de overstapservice in Nederland. De service werd hierin met een dikke 7 beoordeeld. Aan de bekendheid van de service blijkt nog wel veel te verbeteren. De helft van de overstappers die geen gebruik van de service maakten, deden dit omdat ze niet of veel te laat van deze dienstverlening hoorden.

Maandelijkse rapportage

De Consumentenbond rapporteert maandelijks op haar website wat consumenten per bank betalen voor welke dienstverlening. Consumenten die niet tevreden zijn over de bereikbaarheid, de dienstverlening of de kosten die hun bank rekent, kunnen overwegen van bank te veranderen. De overstapservice kan hen daarbij helpen.

Klik hier voor de vragenlijst van de Europese Commissie (EC).