Paneerlaag schnitzels verschilt flink

Nieuws|Sommige schnitzels bestaan voor bijna een vijfde uit paneermeel, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. C1000 en Jumbo hebben een dun paneerjasje van 5%. Ook qua hoeveelheid zout in de paneerlaag verschillen de merken onderling enorm.

De Consumentenbond kocht bij enkele supermarkten en de Keurslager drie keer een gepaneerde varkensschnitzel. De paneer is van het vlees geschraapt en gedroogd om het percentage paneer per schnitzel te berekenen en het zoutgehalte in de paneer. De Wienerschnitzel van Albert Heijn, de diepvriesschnitzel van Aldi en de schnitzel van De Vleeschmeesters (verkrijgbaar bij Dirk van den Broek, Bas van der Heijden en Digros) bestaan voor bijna een vijfde uit paneer.

Zout en vet

De AH Wienerschnitzels heeft behalve een dikke paneerlaag ook nog eens een hoog zoutgehalte. In de paneer zit gemiddeld al bijna 1 gram zout. Dik gepaneerde schnitzels nemen bovendien bij bereiding veel vet op. In een kleine praktijktest van de Consumentenbond nam een dik gepaneerde schnitzel 13,6 gram zonnebloemolie op van de 17 gram die werd gebruikt voor het bakken. Dat is zes keer zo veel als een niet gepaneerde schnitzel en anderhalf keer zoveel als een dun gepaneerd stukje vlees.

De volledige test is te lezen in de Gezondgids van augustus.