Politiek is aan zet na kabeluitspraak

Nieuws|Het leek zo mooi deze zomer. De kabel ging eindelijk open. Niet helemaal open, maar toch op een kier. Aanbieders van televisiediensten kregen eindelijk toegang tot het kabelnetwerk. Tele2 was de eerste partij die van de mogelijkheid gebruik maakte. Maar na drie weken was de pret alweer voorbij.

Door een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven kwam een einde aan de verplichting die Opta de kabelbedrijven oplegde om derden toegang te geven tot het kabelnetwerk. Exit Tele2. Exit consument. De politiek lijkt nu aan zet.

Al jarenlang klagen consumenten over het gebrek aan keuze op de kabel. De kabelbedrijven - waarvan UPC en Ziggo de grootste zijn - bezitten en exploiteren hun eigen regionale en gesloten netwerken. Deze regionale monopolies bieden de consument geen mogelijkheid een eigen aanbieder van televisiediensten te kiezen. Ieder adres in Nederland heeft hierdoor slechts één aanbieder van kabeltelevisie. Bovendien zijn de alternatieven voor kabeltelevisie op dit moment nog beperkt.

Alle ogen zijn nu gericht op KPN dat haar koperen netwerk vervangt door glasvezel. Consumenten hebben een groot belang bij de aanleg van dit glasvezelnetwerk, omdat KPN het wil openstellen voor derden. Daarmee garandeert glasvezel een keuze uit verschillende diensten op het gebied van internet, telefonie en tv. Dat is keuze op basis van kwaliteit, service en prijs.

Maar de uitrol van glasvezel is geografisch nog heel beperkt en gaat tergend langzaam. Daarmee bestaat er op korte termijn geen uitzicht op een netwerk dat kwalitatief kan concurreren met de kabel. Dat is goed nieuws voor de kabelbedrijven en slecht nieuws voor de consument. Het is ook slecht nieuws voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en uiteindelijk een bedreiging voor de toppositie op breedbandgebied die Nederland nu nog heeft in Europa.

Tot overmaat van ramp wordt over de uitrol van glasvezel ook flink juridisch gesteggeld. De kabelbedrijven procederen op dit moment tegen een besluit van de NMa waarmee KPN toestemming krijgt om een belang te nemen in Reggefiber, een partij die het graafwerk voor de glasvezel gaat uitvoeren. Vernietiging van dat besluit kan een zware klap betekenen voor de uitrol van glasvezel in Nederland.

Inmiddels is het hele dossier zeer ingewikkeld geworden. Het eindeloze geprocedeer verlamt de verdere ontwikkeling van concurrentie en de consument is de pineut. Het is tijd dat de politiek deze patstelling doorbreekt. Er zijn verschillende alternatieven. Bijvoorbeeld het volledig openstellen van de kabel voor alle diensten (óók internet en telefonie) of de weg vrij maken voor een snelle uitrol van glasvezel.

Maar zonder maatregelen blijft de consument voorlopig in de kou staan. Hier ligt een belangrijke taak voor het nieuwe kabinet. Daarvoor is een visie nodig op het belang van innovatie en concurrentie in de telecomsector. Maar daarmee waarborgt het kabinet dat de consument ook werkelijk iets kan kiezen in de komende jaren.

Bart Combée, is directeur van de Consumentenbond.