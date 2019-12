Politiek moet snel ingrijpen op kabelmarkt

Nieuws|De Consumentenbond is positief over het besluit van de OPTA om een nieuwe marktanalyse uit te gaan voeren voor de televisiemarkt. Dit is nodig door het succesvolle beroep van de kabelbedrijven tegen het openstellen van de kabel. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Goed dat OPTA deze stap zet om voor openstelling van markt te zorgen. Dat is noodzakelijk om toegang en keuze voor de consument te garanderen'.