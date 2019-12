Nieuwe prijspeiling energie: overstappen!

Nieuws|Ook de nieuwste prijspeiling Energietarieven van de Consumentenbond toont aan dat jaarlijks overstappen naar een andere aanbieder de grootste besparing oplevert. Dit komt met name door overstapkortingen of actietarieven. Greenchoice biedt op dit moment het voordeligste jaarcontract met vaste tarieven. De bond raadt consumenten af om een jaarcontract met variabele tarieven af te sluiten. Meer informatie over de prijspeiling Energie staat in de Consumentengids van september en op www.consumentenbond.nl/energie.