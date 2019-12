Rechten en plichten bij garantie

Nieuws|Consuwijzer en het Juridisch Loket organiseren in de week van 8 tot en met 12 november de 'Recht op Rechtdagen' over garantie. Consumenten weten onvoldoende welke rechten en plichten zij hebben bij het kopen van een product. Ook uit onderzoeken van de Consumentenbond blijkt dat consumenten niet goed op de hoogte zijn van hun rechten. Ruilen is bijvoorbeeld geen wettelijk recht. Via de Garantiewijzer van de bond kunnen consumenten achterhalen wat hun rechten en plichten zijn.

Jaarlijks krijgt de bond veel vragen over welke garanties consumenten hebben. In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, hebben zij wel degelijk rechten als een product niet deugt en de garantietijd verlopen is. De bond juicht het initiatief van ConsuWijzer en het Juridisch Loket toe. Tijdens de 'Recht op Rechtdagen' kunnen consumenten op diverse locaties in het land terecht met vragen over garantiekwesties en voor gratis hulp om hun recht te halen.

Garantiesite

De Consumentenbond adviseert consumenten snel te handelen als zij ontevreden zijn over het gekochte product. Consumenten hebben altijd recht op een goed product, ook als de garantieperiode verlopen is. De verkoper is altijd het aanspreekpunt. Meer informatie over garantie en de Garantiewijzer staan op www.consumentenbond.nl/garantie. Op de sites van de ConsuWijzer en het Juridisch Loket staat meer informatie over de 'Recht op Rechtdagen'.

