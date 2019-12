Reclame Bakker Hillegom misleidend

Nieuws|Postorderbedrijf Bakker Hillegom B.V. heeft op misleidende wijze reclame gemaakt met een prijzenactie. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) nadat de Consumentenbond hierover een klacht had ingediend. Duizenden Nederlanders kregen een reclamefolder van Bakker waarin onduidelijke en oneerlijke informatie stond over de mogelijkheid een geldprijs van €6500 te winnen.

Volgens de RCC wekte Bakker onder meer ten onrechte de indruk dat geadresseerden aan de hand van een bepaalde code op hun envelop konden vaststellen of zij al winnaar waren van de geldprijs. In werkelijkheid was men hiermee echter nog geen winnaar, maar slechts één van de vele kánshebbers op het winnen daarvan. Niet de genoemde code, maar een nummer op een retour te zenden coupon bleek daarvoor bepalend. De RCC stelde vast dat de uiting diverse misleidende mededelingen bevatte.

Reactie Bakker Hillegom

Klachten van leden waren voor de bond aanleiding tegen deze actie van Bakker in het geweer te komen. In een reactie heeft Bakker laten weten grote waarde te hechten aan de mening van de Consumentenbond en voortaan extra kritisch te kijken naar toekomstige promoties.