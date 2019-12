Specialistenregister ondoorzichtig

Nieuws|Consumenten moeten makkelijker in het specialistenregister (BIG-register) kunnen opzoeken of en hoe hun zorgverlener staat ingeschreven. Dit is nu vrijwel onmogelijk, omdat voor het achterhalen persoonlijke gegevens van de zorgverlener nodig zijn. De Consumentenbond wil dat het Ministerie van Volksgezondheid het register vereenvoudigd en toegankelijk maakt.

Zolang het BIG-register niet goed werkt kunnen consumenten mogelijke misleiding niet zelf achterhalen. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) liet 4 november 2010 weten dat nog steeds tandartsen zich ten onrechte uitgeven voor orthodontist. De toezichthouder geeft de overtreders 14 dagen de tijd dit recht te zetten en maakt anders mogelijk hun namen bekend. Van de Consumentenbond hadden de namen van de onderzochte tandartsen al eerder openbaar mogen worden. Naast het aanpassen van het register wil de bond dat alle zorgverleners hun registratienummer zoveel mogelijk zichtbaar maken op praktijk, website of briefpapier.

Steekproef

De Consumentenbond nam onlangs een steekproef onder bijna 70 orthodontisten. Bij tweederde was niet te achterhalen of en hoe ze ingeschreven staan in het register. Aanleiding voor deze steekproef was het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar mogelijke misleiding door tandartsen. Orthodontisten veranderden hun registratie naar ‘tandarts’ om zo hogere tarieven voor hun behandeling te berekenen.

Lees ook: