Tegenstrijdig voorschrijfbeleid specialisten en huisartsen

Specialisten schrijven tijdens een ziekenhuisopname vaak de dure merkmiddelen voor omdat geneesmiddelfabrikanten deze met hoge kortingen aan ziekenhuizen aanbieden. Fabrikanten hopen dat specialisten de medicijnen ook na ontslag en bij polikliniekbezoek voorschrijven en dat huisartsen dit voorschrijfgedrag volgen. En dat gebeurt volop, blijkt uit het onderzoek van de bond. Buiten het ziekenhuis kosten de merkmiddelen echter het volle pond en dat maakt het duur voor de gezondheidszorg.

Stofnaam

In de merkmiddelen zit dezelfde stof als in de goedkopere variant die huisartsen en ook apothekers aan patiënten moeten geven. De Consumentenbond is voorstander van voorschrijven op stofnaam, ook door specialisten, omdat het kostenbesparend is en verwarring over medicijnen bij patiënten voorkomt.



Meer informatie over dit onderzoek staat in de Gezondgids van oktober/november 2010.