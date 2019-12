Teleurstelling door winkeltijdenwet

Nieuws|De Consumentenbond is teleurgesteld dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met een wet die het aantal koopzondagen beperkt tot maximaal 12 per jaar. Alleen op plaatsen die van toeristisch belang zijn, mogen de winkels vaker open. De bond vindt echter dat men op lokaal niveau het beste kan inschatten wat daar als het belangrijkste wordt ervaren: winkelen of zondagsrust.