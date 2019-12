Oplossing klachten Toptijdschriften

Klachten kunnen gemeld worden via www.consumentenbond.nl/toptijdschriften. De Consumentenbond stuurt de klachten door naar Toptijdschriften en zal de afwikkeling ervan volgen.

De Consumentenbond heeft onder meer afgesproken dat consumenten die alsnog willen opzeggen om de onlangs doorgevoerde prijsverhoging of vanwege de verandering van de titel van het blad dit nog kunnen doen. Tevens zal Toptijdschriften de bereikbaarheid van het bedrijf verbeteren door een e-mailadres en telefoonnummer op de website te zetten voor de klachtafhandeling.

Bereikbaarheid

De Consumentenbond ontving de afgelopen periode ruim 50 meldingen over Toptijdschriften, onder meer over een onlangs doorgevoerde prijsverhoging (van €19,95 naar €39,95) en de slechte bereikbaarheid van het bedrijf. Toptijdschriften was voorheen bekend onder de naam Publiforce en geeft onder meer de bladen Moestuin en Horsimo uit. In een gesprek met het bedrijf gaf de eigenaar aan dat veel klachten nog uit het verleden komen, en dat hij bereid is die snel op te lossen.