Transparantie over nanodeeltjes in voeding broodnodig

Op 13 oktober organiseerde de Consumentenbond een symposium met een debat over nanotechnologie en de invloed op consumenten. Uit de presentaties van Frans Kampers van Wageningen Universiteit en Jacqueline van Engelen van het RIVM bleek dat nanotechnologie consumenten grote voordelen kan gaan leveren, maar dat er over sommige toepassingen en risico's van nanotechnologie nog veel onduidelijkheden zijn. Risico's zijn niet of nauwelijks te bepalen bij de zogenaamde 'persistente' -ofwel niet oplosbare- nanodeeltjes.

Onduidelijk is in welke levensmiddelen welke nanodeeltjes voorkomen en hoe de levensmiddelenindustrie tot meer openheid over het gebruik bewogen kan worden. Moeilijk bleek de discussie over hoe om te gaan met het feit dat risico’s niet te bepalen zijn en of en hoe de onzekere risico’s gecommuniceerd worden aan consumenten. Directeur Bart Combée van de Consumentenbond: ‘Uit het debat is duidelijk geworden dat we de discussie over nanotechnologie moeten toespitsen op de hooguit 10% van de toepassingen waar twijfels over zijn. Het is niet nodig om het brede begrip van nanotechnologie in zijn geheel ter discussie te stellen’.

Omgaan met onduidelijkheid

Uit het levendige debat, waaraan actief werd deelgenomen door consumenten, fabrikanten, brancheorganisaties, wetenschappers, NGO’s, overheid en toezichthouders, bleek met name dat nog veel onduidelijk is over de aanwezigheid van nanodeeltjes in levensmiddelen en hoe daarmee om te gaan. Het symposium over nanotechnologie en de invloed op consumenten is georganiseerd door de Consumentenbond in een project dat mede mogelijk werd gemaakt door het Nanopodium.